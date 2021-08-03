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Названа простая привычка для продления жизни

Светлана Иванова
11:22 03.08.2021
Регулярный сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире.
Названа простая привычка для продления жизни
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press
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Медики определили простой способ увеличения продолжительности жизни. Речь идет о регулярном достаточном сне. К такому выводу ученые пришли, проведя соответствующее исследование. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Frontiers in Aging Neuroscience.

В ходе научной работы ее авторы провели оценку режима сна и биохимического профиля пожилых людей, а также сравнили данные с аналогичными показателями участников эксперимента разного возраста.

Как уточнили исследователи, до настоящего времени проводилось мало научных работ, посвященных оценке сна у людей старше 85 лет.

В ходе работы участникам провели ряд тестов по исследованию сна, в том числе полисомнографию, а также комплексный тест, используемый для диагностики нарушений сна. Учитывались и показатели уровня холестерина в крови.

Оказалось, что долгожители следовали регулярному режиму сна и бодрствования, а в их крови имелся более высокий уровень ЛПВП, или так называемого хорошего холестерина, и низкий - триглицеридов.

Согласно выводам ученых, регулярный сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире.

Медики напомнили, что взрослому человеку необходимо спать от шести до девяти часов каждую ночь. При этом важно просыпаться и отходить ко сну в одно и то же время.

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