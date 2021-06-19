Врачи назвали главные симптомы повышенного холестерина

Регулярная головная боль в затылке или болезненные ощущения в руках и ногах могут быть симптомами повышенного уровня холестерина в организме. Об этом рассказали врачи из Medicover Hospitals.

По словам специалиста, ощущение дискомфорта в области затылка обусловлено закупориванием сосудов холестериновыми бляшками. Медики отметили, что скопления холестерина могут возникать в руках и ногах. Это вызывает неприятные ощущения или покалывания в этих частях тела.

Необходимо контролировать уровень холестерина в крови в целях снижения риска сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов, пишет Daily Express.

По словам врачей, в большинстве случаев повышенный уровень холестерина в организме не дает о себе знать. Человек обнаруживает проблему только тогда, когда она запущена.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ Маргарита Королева заявила, что опасность повышенного холестерина состоит в том, что он в течение длительного времени себя никак не проявляет.