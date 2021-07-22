Невролог назвал опасное последствие коронавируса для «сов» и «жаворонков»

После перенесенного коронавируса у человека могут измениться привычки сна и бодрствования. Об этом рассказал невролог Эркин Шамсиев. По словам специалиста, люди, которых принято называть «жаворонками» из-за преимущественного бодрствования утром и днем, могут внезапно превратиться в «сов», активных вечером и ночью. Как уточнил доктор во Всемирный день мозга, нестандартное поведение может развиться на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

«Зачастую после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на энцефалопатию. В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции - нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот», - цитирует РИА Новости доктора.

Такие пациенты зачастую сталкиваются и с другими психическими и психологическими проблемами и нуждаются в седативных препаратах, добавил доктор.

По мнению Шамсиева, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных неврологических последствий после перенесения COVID-19, нужно проводить работу по укреплению иммунитета: в частности, заниматься спортом, придерживаться принципов правильного питания и ограничить потребление алкоголя и сигарет.

Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник был учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году.