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Невролог назвал опасное последствие коронавируса для «сов» и «жаворонков»

Светлана Иванова
09:37 22.07.2021
После коронавирусной инфекции у некоторых людей деформируется система бодрствования, то есть «совы» могут стать «жаворонками» и наоборот, пояснил доктор.
Невролог назвал опасное последствие коронавируса для «сов» и «жаворонков»
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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После перенесенного коронавируса у человека могут измениться привычки сна и бодрствования. Об этом рассказал невролог Эркин Шамсиев. По словам специалиста, люди, которых принято называть «жаворонками» из-за преимущественного бодрствования утром и днем, могут внезапно превратиться в «сов», активных вечером и ночью. Как уточнил доктор во Всемирный день мозга, нестандартное поведение может развиться на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

«Зачастую после перенесенной коронавирусной инфекции люди жалуются на энцефалопатию. В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции - нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот», - цитирует РИА Новости доктора.

Такие пациенты зачастую сталкиваются и с другими психическими и психологическими проблемами и нуждаются в седативных препаратах, добавил доктор.

По мнению Шамсиева, чтобы наладить сон и избежать других нежелательных неврологических последствий после перенесения COVID-19, нужно проводить работу по укреплению иммунитета: в частности, заниматься спортом, придерживаться принципов правильного питания и ограничить потребление алкоголя и сигарет.

Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник был учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году.

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