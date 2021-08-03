Врачи назвали шоколад опасным для здоровья

Чрезмерное потребление шоколада связано с высоким риском развития ряда серьезных болезней. Об этом предупредили специалисты Британского фонда сердца. При этом особенно опасно лакомство с большим содержанием сахара и насыщенных жиров в составе.

В частности, при включении в рацион больших объемов такого шоколада увеличивается вероятность появления кариеса, ожирения, гипертонии, заболеваний сердца, некоторых видов онкологии и диабета второго типа, пишет газета Daily Express.

Возрастает и риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Негативный эффект связан с избытком насыщенных жиров в ежедневном рационе, что приводит к повышению уровня «плохих» липопротеинов низкой плотности в крови.

Чтобы снизить отрицательное влияние шоколада на здоровье, следует съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также отдавать предпочтение лакомству с высоким содержанием какао и минимальным - жиров и сахара.