Врачи объяснили пользу шоколада для здоровья
Шоколад содержит большое число веществ, которые обладают благотворным влиянием на здоровье человека. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на результаты сразу нескольких исследований, проведенных американскими учеными.
Во-первых, умеренное потребление лакомства помогает людям чувствовать себя счастливее. Эффект кроется в способности шоколада взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, в том числе дофамином, серотонином и эндорфином, в результате чего улучшается настроение и регулируется аппетит.
В небольших количествах шоколад полезен и для сердца и сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды, которые содержатся в сыром какао, нормализуют кровообращение, снижают кровяное давление и воспаление, а также регулируют уровень холестерина.
Положительно воздействуют флавоноиды и на здоровье мозга, защищая от окислительного стресса и других повреждений клеток. Что приводит к сохранению когнитивных способностей человека с возрастом и снижению риска развития болезней Альцгеймера или Паркинсона.
Благодаря влиянию природных стимуляторов кофеина и теобромина, входящих в состав шоколада, его включение в рацион способно усиливать мозговую активность. При этом наиболее полезным считается лакомство с минимальным количеством сахара, например, горький или темный шоколад.