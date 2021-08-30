СМИ: до 70 человек утонули из-за столкновения лодки и баржи в Перу

Как пишет пресса, в Перу лодка примерно с 80 пассажирами столкнулась с речной баржей, в результате чего судно разрубило пополам. По данным The Sun, утонули до 70 человек, 20 из которых – дети.

Один из выживших после происшествия, по данным СМИ, рассказал о том, как спас одного из двух сыновей, но при этом потерял супругу и другого семилетнего сына.

По рассказам мужчины, пишет издание, лодка собрала около 80 человек и отчалила примерно в час ночи. Уже в 4:20 утра судно потерпело крушение. Очевидец добавил, что лодка шла медленно во избежание столкновения, но на барже не были включены навигационные огни.

Как пишет СМИ, местные жители помогли перуанскому флоту и пожарным в их спасательных операциях, в то время как те, кто выжил и смог плыть, добрались до берега реки самостоятельно.

Ранее в Бангладеш судно с людьми столкнулось с баржей. По меньшей мере, по данным прессы, погибло 20 человек, шестеро – с травмами.