Десятки погибших: судно с сотней пассажиров столкнулось с баржей в Бангладеш

По меньшей мере 20 человек погибли после столкновения пассажирского судна с траулером в Бангладеш. Шесть человек находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел вечером, во время завершения речной прогулки. На борту находились 100 пассажиров.

В настоящее время водолазы и сотрудники гражданской обороны ведут поиски тел погибших. Их точное количество до сих пор не известно, пишет The Bangladesh Observer.

«Мы стараемся сохранять спокойствие в больнице. Разыскиваются родственники, чтобы опознать тела», - рассказал суперинтендант полиции района Абу Саид Шамим.

Позже представители полиции сообщили, что среди опознанных тел семеро детей и десять женщин. Для выяснения причин трагедии создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе.