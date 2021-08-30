МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре
Спасатели предупреждают жителей столицы о дожде и сильном ветре до утра вторника.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
МЧС предупреждает жителей Москвы о грозе с дождем и порывах ветра до 14 м/с до утра вторника 31 августа.
Также о неблагоприятных условиях предупреждают и жителей Подмосковья. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
«Внимание! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до утра 31 августа местами по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — говорится в сообщении.
Столичные и областные спасатели просят быть аккуратными, не укрываться под деревьями, а водителям держать дистанцию.
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