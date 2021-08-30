МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре

МЧС предупреждает жителей Москвы о грозе с дождем и порывах ветра до 14 м/с до утра вторника 31 августа.

Также о неблагоприятных условиях предупреждают и жителей Подмосковья. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Внимание! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до утра 31 августа местами по Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — говорится в сообщении.

Столичные и областные спасатели просят быть аккуратными, не укрываться под деревьями, а водителям держать дистанцию.

Ранее синоптики рассказали когда ждать бабье лето и первый снег.