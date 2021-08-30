Сотрудник центра погоды рассказал, когда ждать бабье лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о погоде в сентябре. Синоптик напомнил, что ожидаемое бабье лето - народный термин периода теплой и сухой погоды в начале осени.

Также Леус рассказал, что в первой половине сентября в европейской части страны будет прохладно и облачно, а тепло вернется к концу месяца.

«Из тех прогнозов, которые у нас имеются на текущий момент, можно говорить о том, что в центральной части Европейской России, в том числе и в Московской области, в первой половине сентября бабьего лета ожидать не стоит. Погода будет в основном холодная и дождливая. А вот во второй половине сентября есть надежда, что погода порадует жителей этой части страны теплом и солнцем», - подчеркнул синоптик.

Ранее стало известно, какая погода будет в столице в День знаний. В Москве ожидается 20-22 выше нуля, по области - плюс 18-23 градуса.