Россиянам рассказали, когда ждать первый снег

В нескольких российских регионах в начале сентября ожидаются похолодание, дожди и первый снег. Суровая погода придет в отдельные районы Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, а также в республики Коми и Карелия, сообщает центр погоды «Фобос».

Более того, осадки спрогнозированы в Свердловской области и на севере Пермского края. Синоптики не исключают непогоду в Костромской, Кировской, Тверской и Ярославской областях.

В столице «настоящая осень» начнется со 2 сентября. Температура в Москве, по данным синоптиков, не превысит и 16 градусов. Дожди, порывистый ветер и похолодание придут во второй половине недели, поделился в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал «Звезде» о погоде в Москве 1 сентября. День Знаний окажется теплым, но душным и влажным.