Ураган «Ида» обратил вспять течение реки Миссисипи

Ураган «Ида», обрушившийся на южный американский штат Луизиана, обратил вспять глубочайшую реку Северной Америки Миссисипи в ее нижней части. Природа явления объясняется сильным ветром скоростью в 240 километров в час и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда и впадает Миссисипи.

«Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра), в секунду до полуфута (0,15 метра), в секунду в обратном направлении», - рассказал телеканалу CNN Скотт Перьен, гидролог Геологической службы США.

Ученый сам оказался под ударом стихии. Он добавил, что смену направления течения реки наблюдал 16 лет назад, когда бушевал ураган «Катрина». Тогда стихийное бедствие унесло 1,8 тысячи жизней.

Ранее в Мексике сообщили о восьми погибших от урагана «Грейс». Три человека пропали без вести.