В Мексике не менее восьми человек погибли из-за урагана «Грейс»

Не менее восьми человек, в том числе дети, погибли из-за урагана «Грейс», который обрушился на мексиканский штат Веракрус. Также сообщается о трех пропавших без вести. Об этом заявил губернатор штата Куитлауак Гарсиа.

«Один взрослый человек погиб ночью в Посос-Рикос - он находился на улице в критический момент, и его придавило, также в одном происшествии (погибли - прим.ред) шесть человек, мать и дети, кроме того, ночью погиб ребенок», - сообщил Гарсиа на трансляции в Facebook.

Ранее президент США Джозеф Байден предупредил американцев о приближении мощных ураганов. Американский лидер подчеркнул, что возможности предотвратить обрушение ураганов на США нет.