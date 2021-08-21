Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Мексике не менее восьми человек погибли из-за урагана «Грейс»

Алексей Курильченко
22:08 21.08.2021
Губернатор мексиканского штата Веракрус сообщил о восьми погибших после урагана «Грейс».
В Мексике не менее восьми человек погибли из-за урагана «Грейс»
© Фото: NASA Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Не менее восьми человек, в том числе дети, погибли из-за урагана «Грейс», который обрушился на мексиканский штат Веракрус. Также сообщается о трех пропавших без вести. Об этом заявил губернатор штата Куитлауак Гарсиа.

«Один взрослый человек погиб ночью в Посос-Рикос - он находился на улице в критический момент, и его придавило, также в одном происшествии (погибли - прим.ред) шесть человек, мать и дети, кроме того, ночью погиб ребенок», - сообщил Гарсиа на трансляции в Facebook.

Ранее президент США Джозеф Байден предупредил американцев о приближении мощных ураганов. Американский лидер подчеркнул, что возможности предотвратить обрушение ураганов на США нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:35 Спорт
Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
21:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире
20:21 В стране и мире
Видео
Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
18:48 В стране и мире
Два человека погибли после взрыва устройства в московской квартире
18:30 В стране и мире
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.