«В три раза опережает "дельту"»: эксперт прокомментировал исследование британских ученых о предельном коронавирусе

Британские эпидемиологи спрогнозировали степень опасности, которую может повлечь максимально «эффективный» тип коронавируса, если он когда-либо появится. При помощи компьютерного моделирования они рассчитали, что предельная развитость инфекции может быть в три раза сильнее, чем нынешний дельта-штамм, который пришел из Индии.

«С максимально эффективным заражением, с максимально высокой продуктивной инфекцией, с максимально сильным поражением организма - получилось, что это вещь, которая по своим активным действиям примерно в три раза опережает "дельту"», - рассказал в эфире программы «Сегодня утром» ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

Эксперт назвал это худшим потенциальным вариантом развития. Он отметил, что «тройной» эффект не означает соответствующего усиления всех свойств коронавируса. Лисицын заявил, что скорость распространения, вероятно, останется такой же, потому что ее достаточно, а вот инфицированность повысится.

«То есть надо меньшее количество вирусных частиц, чтобы заболеть», - пояснил он.

Лисицын также предположил, что дельта-штамм не появился в Индии, а попал туда извне. По его мнению, вирус, циркулирующий внутри страны, постепенно идет на спад, тогда как вновь попавший, наоборот, развивает небывалую активность.

«Судя по всему, "дельта" попала в Индию, она не является исходно индийской, и в Индии, где ходил другой штамм, она победила и приобрела распространение», - сказал эксперт.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга подтвердили, что вакцина «Спутник V» успешно противостоит типу коронавируса «дельта». В исследовании приняли участие около 14 000 пациентов с симптомами коронавируса и подтвержденным диагнозом COVID-19. Участники исследования проходили обследование методом компьютерной томографии в медицинских центрах Санкт-Петербурга.

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