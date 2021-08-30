Офтальмолог объяснил, как сохранить зрение у первоклассника

Соблюдение режима зрительной нагрузки учениками начальной школы поможет сохранить хорошее зрение. Об этом рассказал врач-офтальмолог Виталий Клюганов в комментарии телеканалу «Звезда». Как подчеркнул специалист, первоклассник с началом учебы сталкивается с непривычной зрительной нагрузкой, поэтому важно не перегружать глаза.

«В начальной школе идет непривычная зрительная нагрузка для ребенка, то есть он ходил в садик, рисовал по 30 минут в день - и тут ему по несколько часов приходится сидеть с уроками. Поэтому организация рабочего места имеет большое значение. Важен режим, чтобы не перегружать глаза, то есть длительность зрительной нагрузки», - пояснил офтальмолог.

Доктор также призвал родителей обращать внимание на то, как ребенок пишет. Если он близко наклоняется к бумаге, следует посетить специалиста, потому что это могут быть первые признаки снижения зрения.

Также Клюганов посоветовал через каждые 20 минут зрительной работы вблизи переводить взгляд на дальние предметы.

«Хотя бы одну-две минутки мы поднимаем взгляд, фокусируемся на дальних объектах. Это банальный режим зрительной нагрузки. Ребенок может и час, и два сидеть за уроками, если он делает такие кратковременные перерывы, это для зрения намного более полезно, чем та же самая гимнастика, которую многие рекомендуют уже потом делать к вечеру, когда глаза утомлены», - рассказал специалист.

Он подчеркнул, что правильная организация рабочего места для ребенка важна с точки зрения формирования нормальной осанки, тогда как для сохранения остроты зрения на первое место выходит освещенность, поэтому следует учитывать, правша или левша ребенок, и располагать лампу так, чтобы она не отбрасывала тень, резюмировал специалист.