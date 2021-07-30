Окулист предостерегла от бега людей со слабым зрением

Людям с лазерной коррекцией зрения нельзя заниматься теми видами спорта, где есть чрезмерные физические нагрузки. Об этом предупредила врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

«Можно условно считать группой риска людей, которые подверглись старым методикам лазерной коррекции зрения, потому что лазерная коррекция в виде метода LASIK опасна истончением роговицы, созданием крышечки, которая откидывается, выпаривается, в результате этого роговица становится тонкой и слабой», - объяснила она.

Также она рекомендовала перед занятием спортом проверяться всем людям, а не только тем, у кого выражена близорукость, ведь проблемы могут быть также с сетчаткой или роговицей.

«Даже тем, кто видит хорошо и у кого нет проблем, необходимо пройти офтальмологический осмотр. Конечно, он необходим тем людям, которые пользуются очками. Особенно в этой категории мы выделяем людей с близорукостью, близоруким астигматизмом, потому что это группа риска по изменениям на сетчатке, по изменениям в оболочках глаза, в том числе в роговице», - отметила врач.

Ранее офтальмолог НИИ глазных болезней Мария Будзинская рассказала, что за рубежом нет каких-то больших доказанных исследований о том, что гимнастика для глаз эффективно помогает для профилактики и лечения при снижении остроты зрения.