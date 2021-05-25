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«Это не болезнь»: врач раскрыла важность ношения очков

Алена Миронова
11:13 25.05.2021
Офтальмолог рассказала, почему обязательно следует носить очки при отклонении зрения от идеального.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PIC, imagebroker, Globallookpress
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Очки остаются самым простым и верным способом коррекции зрения. О том, почему их очень важно носить тем, чье зрение далеко от идеального, «Звезде» рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Эксперт отметила, что подбирать средство коррекции зрения следует именно у врача, а не в оптике.

«Оптика не совсем корректно подбирает средства коррекции. Там недостаточно простой проверки зрения, ведь надо понять причину ухудшения. Но если вам назначены очки, обязательно носите. Вся офтальмология основана на том, что если вы носите очки, у вас зрительная система работает правильно, мышца не перенапрягается. В любом возрасте очки мы не считает тем средством, которое ухудшает состояние глаза. Наоборот, оно  позволяет работать сбалансированно зрительной системе. И даже детям сейчас, в детском возрасте, не говорят о недокоррекции. Раньше был такой подход, что мы очки назначали с недокоррекцией. Говорили "нет, пусть мышца работает". Это старые веяния, двадцатилетней давности», - отметила эксперт.

Врач подчеркнула, что современная офтальмология говорит о том, что человек должен видеть все, и коррекция должна быть полной по максимальной переносимости. Бывают случаи, когда у пациента наблюдается очень большой плюс или же минус - тогда человеку некомфортно в «максимальных» очках. В таких случаях следует уменьшить оптическую силу линзы в очках.

«Мы все таки стараемся делать полную коррекцию в любом возрасте. Это позволяет правильно сбалансировано работать зрительному аппарату. Поэтому очки носить. Очки это не болезнь. Очки это то, что позволяет вам видеть мир хорошо», - резюмировала офтальмолог.

Ранее Татьяна Шилова рассказала, как правильно носить контактные линзы. По словам доктора медицинских наук, длительное ношение линз вызывает гипоксию - снижение попадания кислорода в ткани роговицы.

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