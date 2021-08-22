В стране и мире Путин: надо подготовить предложения по развитию Сибири по следам высказываний Шойгу Тимур Шерзад Путин добавил, что развитие Арктики не должно мешать дальнейшему освоению Сибири в интересах всей страны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Владимир Путин заявил, что надо подготовить предложения по развитию Сибири, которые ранее выдвигал Шойгу. «Мы много раз говорили об этом. Сергей Кужугетович является активным сторонником, я бы даже сказал, локомотивом этого проекта. Я говорил об этом еще на ПМЭФ. Дал соответствующие поручения и правительству РФ, над этим работают и академические структуры. Мы должны подготовить эти предложения, оформить их, и двигаться в этом направлении», - отметил Путин. Президент подчеркнул, что развитие Арктики не должно мешать дальнейшему освоению Сибири в интересах всей страны. Также Владимир Путин сказал, что надо защитить поддержку денежного довольствия военнослужащих от инфляции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика