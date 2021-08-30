Кардиолог рассказал, может ли сердце разорваться от горя

В русском языке существует множество устойчивых выражений, связанных с сердцем. Например, «сердце замирает от страха», «сердце выпрыгивает из груди», «сердце разрывается от горя», «разбитое сердце».

Кардиолог, кандидат медицинских наук Вадим Жук объяснил в комментарии порталу «Доктор Питер», могут ли за фразеологизмами скрываться серьезные заболевания и стоит ли при подобных ощущениях отправляться к врачу.

«Разорваться сердце» может в прямом смысле, предупредил доктор. Речь в этом случае идет о большом и глубоком инфаркте, который возникает как дебют острой или одно из проявлений хронической ишемической болезни.

«Выпрыгивает сердце из груди» из-за резкого учащения пульса при выбросе адреналина в кровь. Такое состояние возникает при волнении и возбуждении, отметил кардиолог.

«Замирание сердца» возникает при экстрасистолии, представляющей собой вид аритмии, связанный с появлением дополнительного сердечного сокращения. Иногда в этот момент синхронно сбивается дыхание.

«Разбитое сердце» чаще говорит о депрессивном состоянии, а не о кардиологическом заболевании, считает специалист. Человек с разбитым сердцем выглядит апатичным, грустным, малоподвижным, с потерянными взглядом и аппетитом.