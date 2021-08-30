Флорист дал советы по выбору букета первокласснику

Родителям следует учитывать размер букета при его заказе для школьника на линейку. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал флорист, директор по развитию цветочного магазина Георгий Сухаржевский.

«Такой букет должен быть достаточно компактным, чтобы первоклашка под его тяжестью на линейке не погиб. Когда люди заказывают какие-то огромные букеты, они не думают, мне кажется, иногда, а как ребенок будет этот букет нести учителю, не согнется ли он под его тяжестью», - подчеркнул специалист.

Букет для первоклассника также должен быть достаточно ярким и содержать какие-то крупные элементы, добавил флорист.

«Есть определенная технология сборки букета для ребенка в принципе. В таком букете обязательно должны быть крупные элементы, такой букет должен быть достаточно ярким, чтобы ребенку его в первую очередь было интересно разглядывать, приятно нести», - пояснил Сухаржевский.

Флорист также отметил, что в среднем цена на цветы перед Днем знаний подрастает на 15-20%, и чтобы сэкономить на букете, стоить заказать его заранее. В среднем стоимость букета первоклассника в этом году обойдется родителям в 1 500-2 000 рублей, рассказал флорист.