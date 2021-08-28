Психолог объяснил, почему гора букетов учителю стала антитрендом Дня знаний

Мода на огромное количество букетов для учителей на 1 сентября постепенно уходит в прошлое, уступая место более практичным подаркам. Тем не менее, получать цветы по-прежнему приятно, поэтому полностью отказываться от букетов не стоит. Об этом «Звезде» рассказал психолог и коуч Александр Кичаев.

По его словам сплоченный родительский коллектив накануне праздника обсуждает, как именно класс будет поздравлять учителей. Многие дарят хороший букет от всех учеников, дополняя его необычными угощениями или еще чем-то практичным.

«Было такое, что родители знали заранее, что преподаватель театрал, поэтому подарили билеты в театр, и, естественно, не обошлось без букета цветов» – поделился эксперт.

Если кто-то из школьников желает высказать свое почтение отдельно от других, – по словам психолога, ими обычно оказываются благодарные отличники или не самые успевающие дети, которые надеется на хорошую оценку, – они могут подарить букет лично.

«Сейчас это осталось, но это уже не тренд, и это не особо поощряется. Учителю будет гораздо приятнее, если он получит пару букетов от класса и нескольких учеников, и что-то еще, более практичное. Им это намного интереснее, чем когда они приносят букеты домой, и у них там потом стоит запах всех цветов кисло-сладкий, а потом все это несется в мусорку» – заключил психолог.

Напомним, что ранее министр просвещения России Сергей Кравцов подтвердил, что День знаний во всех школах страны в этом году состоится в очном формате, однако, противоэпидемиологические меры будут усилены.