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Специалист по питанию назвала лучшие продукты для ясности ума

Светлана Иванова
12:36 17.06.2021
Употребление листовых зеленых овощей, винограда, черники, орехов, жирной рыбы, шоколады и йогурты способно поддержать работу мозга и замедлить его дегенеративные возрастные изменения, уверена эксперт.
Специалист по питанию назвала лучшие продукты для ясности ума
© Фото: Simone Impei, Unsplash
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Правильное питание способно поддержать работу мозга и замедлить его дегенеративные возрастные изменения. Такой точки зрения придерживается эксперт по питанию Фрэнсис Ларджмен-Рот. Она назвала  продукты, употребление которых способно сохранить ясность ума, пишет портал Today.

Поддержать нормальное функционирование мозга поможет включение в рацион листовых зеленых овощей, в частности,  капусты, кресс-салата и шпината. Для того, чтобы помочь сохранению когнитивных функций, достаточно одной порции такого продукта в день.

Также благотворно влияет на функции мозга виноград. Его употребление обеспечивает здоровый кровоток и нормализует кровяное давление. Благотворно на когнитивном здоровье также сказывается способность винограда бороться с окислительным стрессом в головном мозге.

Также борются с воспалением полифенолы, токоферолы и полиненасыщенные жирные кислоты, в большом количестве содержащиеся в грецких орехах, поэтому эксперт посоветовала регулярно включать их в рацион.

Свежая черника, богатая витаминами С и К, марганцем и антоцианами, является еще одним полезным для здоровья мозга продуктом. Полезно для поддержания остроты ума и оливковое масло первого отжима. Содержащиеся в нем фенолы, обладающие антиоксидантым действием, уменьшают воспалительные процессы.

Защитить мозг и снизить риск развития болезни Альцгеймера могут и богатая омега-3 жирными кислотами жирная рыба, в том числе лосось, тунец, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.

Благотворно влияет на мозг и шоколад. Благодаря содержанию флавоноидов этот десерт улучшает различные аспекты когнитивных функций. Йогурт, в свою очередь, действует на кишечник, помогая выработке нейромедиаторов, включая серотонин.

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