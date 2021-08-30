В стране и мире В Севастополе у смотровой над Ласпи большой лесной пожар Кира Карон У смотровой площадки над урочищем Ласпи загорелся лес. © Видео: @love_you_crimea, Instagram © Фото: @love_you_crimea, Instagram Читайте нас на: В Севастополе возле одного из главных туристических мест над урочищем Ласпи разгорелся пожар. Пожар засняли проезжающие по трассе автомобилисты. На кадрах видно, как на трассе возле места возгорания стоит пожарная машина. Огонь охватил лес. Ранее МЧС России сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров еще в двух регионах - Нижегородской области и Мордовии. Решение было принято на заседании рабочей группы правительственной комиссии из-за возгораний на границе этих субъектов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика