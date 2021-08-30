Россельхоз: площадь лесных пожаров в РФ достигла 8 миллионов гектаров

Площадь лесных пожаров на территории России достигла восьми миллионов гектаров. При этом в местах возгораний погибло примерно 10-15% деревьев. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

«Этот сезон - один из самых сложных за всю историю наблюдений. Площадь пожаров превысила 8 миллионов гектаров. Наиболее напряженная ситуация была в Республике Саха и в Иркутской области. По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше», - заявил глава Россельхоза в интервью «Известиям».

Советников отметил, что обследование пострадавшей площади и подсчет ущерба полноценно можно будет провести только после того, как «с пожарами будет покончено».

Ранее МЧС России сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров еще в двух регионах: Нижегородской области и Мордовии. Решение было принято на заседании рабочей группы правительственной комиссии из-за возгораний на границе этих субъектов.