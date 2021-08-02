Развитие смертельно опасной деменции связали с COVID-19

Коронавирусная инфекция обладает способностью вызывать изменения в мозге пожилых людей. Повреждения являются аналогичными тем, которые развиваются при болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции, приводящей к смерти. К соответствующему выводу пришли ученые после проведения испытаний. Результаты научной работы опубликованы на портале MedicalXpress.

Согласно данным исследователей, риск нейродегенеративного заболевания повышается среди всех людей, которые переболели COVID-19. При этом тяжесть болезни значения не имеет.

Так, ученые понаблюдали за состоянием здоровья пожилых людей в Аргентине после перенесенного COVID-19 и обнаружили изменения памяти и мышления, свойственные для болезни Альцгеймера.

В ходе другого исследования у жителей Нью-Йорка, у которых коронавирус на ранней стадии вызвал неврологические симптомы, позже были найдены белки, ассоциированные с деменцией. Речь идет в том числе о пожилых людях, у которых развились проблемы с кратковременной памятью и долговременной памятью. При этом наибольшему риску последующих нарушений были подвержены те, у кого имелись проблемы с обонянием при коронавирусе.

Скачок уровня белков в крови сигнализирует о воспалении нервной системы и повреждении клеток головного мозга, которые свойственны для болезни Альцгеймера, указали ученые.