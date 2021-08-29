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Замглавы Минобороны Шевцова открыла в Сербии конкурс военной полиции в рамках АрМИ-2021

Ян Брацкий
22:59 29.08.2021
Кроме россиян в состязаниях военных полицейских участвуют военнослужащие из Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.
Замглавы Минобороны Шевцова открыла в Сербии конкурс военной полиции в рамках АрМИ-2021
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова открыла конкурс подразделений военной полиции «Страж порядка» в Сербии. Вместе с ней участие в торжественной церемонии принял глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович.

«Эти соревнования стали значимым событием в жизни военной полиции Вооруженных сил стран - участниц соревнований и позволили в целом повысить уровень профессионального мастерства, обмениваться передовым опытом и укрепить содружество военнослужащих военной полиции», - сказала на церемонии открытия замминистра.

По ее словам, одержать победу в таких соревнованиях очень престижно. В этом с ней солидарен Стефанович, который добавил, что Сербия впервые принимает одни из крупнейших военных соревнований в мире.

Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских участвуют военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

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