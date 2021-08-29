Замминистра обороны РФ Шевцова посетит Сербию и откроет там конкурс АрМИ

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова посетит сегодня с двухдневным рабочим визитом Сербию, где примет участие в открытие конкурса военной полиции «Страж порядка» в рамках Армейских игр. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

«Татьяна Шевцова совместно с министром обороны Сербии Небойше Стефановичем примет участие в церемонии открытия конкурса среди подразделений военной полиции "Страж порядка" Армейских международных игр-2021», - говорится в сообщении.

Международный этап конкурса «Страж порядка» проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.