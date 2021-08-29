Церемония закрытия двух конкурсов АрМИ-2021 состоялась в Республике Тыва

Торжественная церемония закрытия конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» Армейских международных игр-2021 состоялась в скульптурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея в Республике Тыва.

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации и Вооруженных сил иностранных государств, командования Центрального военного округа, представители администрации региона, участники команд из Китая, Израиля, Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

В рамках мероприятия организаторы конкурсов подвели итоги соревнований, определили лучших военнослужащих и объявили результаты общекомандных зачетов.

По итогам конкурсов, пятикратными обладателем кубка Армейских международных игр-2021 по «Военному ралли» стала команда Российской Федерации, второе место заняла команда из Китая, команда Сербии удостоилась бронзовых медалей.

Кубок Армейских международных игр-2021 по «Конному марафону» второй раз завоевала команда Российской Федерации, второе место поделили – команды Узбекистана и Монголии, на третьей ступени пьедестала расположилась команда Казахстана.

«Дорогие друзья, сегодня мы успешно завершаем конкурсы "Военное ралли" и "Конный марафон", международные соревнования, в которых команды показали дух, слаженность, могучую волю к победе, а каждый участник команды проявил свой профессионализм, мужество и самоотверженность. Сегодня мы завершаем соревнования, в которых есть победители, но нет проигравших. Соревнования, в которых победила воинская дружба. Выражаю глубокую признательность организаторам соревнований, командующему ЦВО, администрации Республики Тыва и ее жителям, командованию горной мотострелковой бригады», - сказал представитель главного командования сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Сергей Портных.

Он выразил уверенность, что дух состязательности, присущий каждому этапу проходивших соревнований, будет способствовать развитию дальнейшего профессионализма, воинских и личностных качеств каждого участника.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходили в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа. В «Конном марафоне» принимали участие команды из России, Узбекистана, Монголии и Казахстана.

В «Военном ралли» были представлены команды Вооруженных сил из Белоруссии, России, Сербии, Монголии, Израиля, Китая и Узбекистана, а также команды Камского и Уральского автомобильных заводов.