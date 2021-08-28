Грузовые «болиды»: как завершились командные заезды гоночных экипажей на «Военном ралли»

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На финише временные показатели фиксировались по замыкающему автомобилю. Каждая команда разработала свою стратегию прохождения дистанции с учетом множества деталей: от порядка старта машин в команде до выдерживания дистанции между экипажами.

В соревнованиях «Военное ралли» участвуют команды России, Белоруссии, Китая, Сербии, Монголии, Израиля и Узбекистана, а также вне конкурса — представители Камского и Уральского автомобильных заводов на грузовиках КамАЗ и «Урал». По предварительным итогам трех этапов конкурса, лидерство в общем зачете сохраняет команда Вооруженных сил РФ.