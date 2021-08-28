Грузовые «болиды»: как завершились командные заезды гоночных экипажей на «Военном ралли»
Перед военными стояла задача максимально точно пройти дистанцию на скорости не более 60 км/ч.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Гоночные экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» завершили соревновательную программу военного «Дакара» в рамках конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли». Командная гонка на дистанции порядка 200 километров состоялась в республике Тыва.
«Каждая команда семи стран была представлена четырьмя большегрузными автомобилями КамАЗ и "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6, старт проходил с временным интервалом в 30 минут», — рассказали в пресс-центре АрМИ-2021.
Перед военными стояла задача максимально точно пройти дистанцию на скорости не более 60 км/ч. Помимо этого, пилоты большегрузных «болидов» должны были слажено преодолеть маршрут и не допустить разрывы в дистанции между экипажами команды.
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