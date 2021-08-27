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В Туве завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Конный марафон»

Роман Захаров
21:54 27.08.2021
В заключительном этапе соревнований наездники на время прошли маршрут длинной более 7 км, выполнив при этом ряд специальных задач. Финишировали военнослужащие, преодолев дистанцию длинной 4 км верхом на лошадях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Наездники из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии завершили прохождение финального этапа международного конкурса «Конный марафон», пройдя все испытания «Смешанной эстафеты на короткую дистанцию» на полигоне Кара-Хаак в Туве.

В заключительном этапе соревнований наездники на время прошли маршрут длинной более 7 км, выполнив при этом ряд специальных задач, среди которых метание гранат из окопа на дальность и точность, преодоление полосы препятствий длинной 400 м, а также выполнение стрельбы из штатного вооружения в составе отделения. Финишировали военнослужащие, преодолев дистанцию длинной 4 км верхом на лошадях.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В настоящее время судьи подводят итоги, просматривают фото и видео материалы, на которых были зафиксированы все моменты прохождения дистанции и выполнения участниками команд поставленных задач. Затем будет вынесено коллегиальное решение о расстановке победителей и призеров в турнирной таблице.

Результаты соревнований будут объявлены вместе с награждением участников соревнований в торжественной обстановке во время церемонии закрытия конкурса.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Международный этап конкурса «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр - 2021 проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Кара-Хаак. В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

Армейские международные игры - 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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