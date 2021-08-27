В Туве завершился финальный этап конкурса АрМИ-2021 «Конный марафон»

Наездники из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии завершили прохождение финального этапа международного конкурса «Конный марафон», пройдя все испытания «Смешанной эстафеты на короткую дистанцию» на полигоне Кара-Хаак в Туве.

В заключительном этапе соревнований наездники на время прошли маршрут длинной более 7 км, выполнив при этом ряд специальных задач, среди которых метание гранат из окопа на дальность и точность, преодоление полосы препятствий длинной 400 м, а также выполнение стрельбы из штатного вооружения в составе отделения. Финишировали военнослужащие, преодолев дистанцию длинной 4 км верхом на лошадях.