В стране и мире Шатка платформа: какими конфузами обернулся украинский саммит по Крыму Юлия Шатилова Мероприятие, которое задумывалось, как большой внешнеполитический успех Киева, высмеяли в самом Крыму и даже на Украине. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Большой конфуз случился на мероприятии, на которое президент Украины Владимир Зеленский возлагал большие пропагандистские надежды. Речь про так называемую «Крымскую платформу». Но на форуме, целью которого было заклеймить Россию позором и решить, как отнимать Крым - что-то пошло не так. Будапешт напомнил Киеву о притеснении венгерского меньшинства. Президент Эстонии спрогнозировала, что еще лет 20 Украине не видать ни Европы, ни НАТО, а ожидавшийся на встрече глава Минтранспорта США Питер Буттиджич и вовсе не приехал, сославшись на важные семейные дела. Ну и главный провал - в самом Крыму жители полуострова такое мощное обсуждение их судьбы не заметили. Пока на саммит съезжались гости - у входа митинговали журналисты закрытых Зеленским телеканалов. Они хотели попросить у европейцев защиты. Но прессу к зарубежным гостям не подпускали на пушечный выстрел. Ведь Зеленскому нужно собрать новый урожай финансовой и военной помощи от западных кураторов под ширмой статусного мероприятия. Во вступительном слове хвастается - впервые вопрос «деоккупации» Крыма вынесен на столь высокий уровень, а потому уже начался обратный отсчет. «Сегодня мы фактически начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Независимая Украина никогда не сможет в одиночку вернуть Крым. Нам необходима действенная поддержка на международном уровне», - заявил Зеленский. Только вот как всегда вышел конфуз - прямо перед форумом ключевые страны-участницы понизили статус своих представителей. Франция была представлена министром торговли, Германия - министром энергетики, хотя Ангела Меркель 22 августа была в Киеве, но наотрез отказалась задержаться на сутки, Великобритания обещала прислать министра обороны, но в итоге приехала рядовая чиновница из МИДа. Особенно отличились кураторы киевского режима - американцы. Сначала решили отправить на саммит главу Минтранспорта и открытого гея Питера Буттиджича, но он так и не доехал - сославшись на семейные проблемы. Они с партнером усыновили ребенка. В итоге спешно отправили министра энергетики. Что саммит статусом не вышел - Зеленский поспешил объяснить страхом западных лидеров. «Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», - предположил украинский лидер. Единственная страна, отправившая в Киев министра иностранных дел - Турция. Но Киев усиленно приглашал самого Реджепа Тайипа Эрдогана. Первые лица на Украину приехали только из Прибалтики и Восточной Европы. Правда, и тут не обошлось без конфуза. Президент Венгрии вроде должен был ругать Россию, а досталось Зеленскому. Из-за скандального закона о языке и притеснения венгров Закарпатья. «Употребление родного языка ограничивается, а те, кто изучает венгерский, оказываются под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии. Мы надеемся, что Украина сможет обеспечить безопасное будущее для всех своих граждан, и что венгры смогут чувствовать себя на Украине, как дома», - пожелал венгерский президент Янош Адер. Президент же Эстонии разбила вдребезги мечты Киева о членстве в НАТО и ЕС в ближайшее время. «Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Нужно сначала дождаться поворота истории», - туманно намекнула Керсти Кальюлайд. И хотя участники старались изображать заинтересованность, выходило не очень. Вот глава Минэнерго Германии играет то ли в шарики на телефоне под пламенные речи со сцены, то ли считает часы до запуска «Северного потока - 2». Сам же форум больше смахивал на селфи-вечеринку по мотивам пьесы «Много шума из ничего». А речь Зеленского до боли напоминала его выступления времен «Квартала-95». В Москве же назвали вещи своими именами - «Крымская платформа» это шабаш, с помощью которого Киев пытается «всячески оскорбить свободные чувства и волеизъявление населения Крыма». «Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира», - отметил глава МИД РФ. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому выучить уже урок: Крым - российский и точка. «И по-братски один совет ЗеПрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов типа "Ялтинской конференции" и "Крымской платформы". Что дальше? В Киеве пройдут заседание "Севастопольской обсерватории по правам человека", "Алуштинский симпозиум коренных народов"?», - заявила Захарова. Самих же крымчан в Киев на саммит по традиции приглашать не стали. И правда, зачем кому-то слышать правду? Мы отправились на полуостров, чтобы узнать, что на самом деле думают живущие там люди. С председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым встречаемся на новой набережной курортного поселка Николаевка. Он уверен - «Крымская платформа» не более чем фантомные боли Киева. «Суть этой платформы - они обсуждают Крым без крымчан. Это самое смешное. Вы у крымчан спросили, вам территория нужна или что? Сейчас не Средневековье, вы у них спросите, они почему так проголосовали? Вы как их всех довели до этого? Вы сначала взорвали нам электропередачу, вы нам разобрали дороги, которые были, вы нам перекрыли воду, вы убили до этого крымчан - вы что хотите от нас получить? И за это время все время санкции, угрозы. И конечно люди понимают, что в реальности происходит и цену этим политикам крымчане знают. Мы жили в Украине, мы слава Богу избавились от этого мира», - напомнил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Как устроена украинская политика - Владимир Константинов знает не понаслышке. Был председателем Верховного Совета Крыма еще при киевской власти. Имитация бурной деятельности и больше ничего. «Для них это шоу. Они оценивают это как шоу, не как политический акт какой-то, который будет иметь последствия. Вот посмотрели и радуются все. А завтра другое шоу, уже у них на телевидении. А потом третье. Сегодня вот так Украина устроена. Им этот Крым и даром не нужен. Любой человек, если вы спросите, он понимает, что это вопрос уже отрезанный. Мы уже часть России. Темы Крыма в реальной политике - ее уже не существует. Она существует на политике шоу», - уверен Константинов. В своих интервью Владимир Зеленский любит рассказывать о тяготах жизни украинцев в российском Крыму. С украинками Тамарой и Ниной мы встречаемся в самом центре Симферополя. Они солистки вокальной группы «Кумушки». Поют и на русском, и на украинском. Начинаем с песен - на мове. Пока женщины поют украинскую песню - никому из прохожих даже в голову не приходит прокричать что-то нецензурное. А если бы кто затянул в центре Киева песню на русском - сразу бы услышал про чемодан, вокзал и Россию. «А вообще, чтобы здесь народ говорил про чемодан, вокзал и Киев… нет тут такого в принципе», - уверяет Нина Колосова. Про крымскую платформу и попытки Зеленского вернуть полуостров украинцы, живущие на полуострове, иначе как с иронией не говорят. «Это его мечты. Пусть помечтает. Мы же не собираемся, тем более в такую Украину, как сейчас», - добавили Нина Колосова и Тамара Голдобина. И вот мы уже идем к памятнику Вежливым людям, здесь, у здания Госсовета в Симферополе и разворачивались главные события Крымской весны. А это уже центр Ялты. Здесь красуется памятник Леси Украинки - поэтессы и писательницы, ставшей символом Незалежной. Работает и музей ее имени. Никому и в голову не приходило его закрывать. «Мы проводим мероприятия в честь ее дня рождения», - говорит заведующая структурным подразделением Музея Леси Украинки Ялтинского историко-литературного музея Алла Фролова. В своих попытках вернуть Крым Владимир Зеленский любит рассказывать и о том, как здесь притесняют крымских татар. Специально для них он даже подписал скандальный закон о коренных народах Украины. К ним больше не относятся русские - зато включены крымские татары, крымчаки и караимы. Но лучше узнать у самих татар Крыма - как им живется. С Эрвином Мусаевым - советником Главы Республики Крым - мы встречаемся прямо на стройке. О том, что на этом месте хорошо было бы построить большую соборную мечеть начали говорить еще 90-х годах, когда в Крым начали массово возвращаться татары. Но реальное строительство началось только после возвращения Крыма в Россию в 2015 году. Большая симферопольская соборная мечеть должна стать одной из самых масштабных не только в Крыму и России, но и в Европе. Она сможет вместить 4000 человек. Эрвин Мусаев рассказывает, что мечеть почти готова и начинает перечислять, как за последние годы изменился Крым: строятся новые дороги, больницы, школы, детсады, университеты, аэропорт. Благоустраивают дворы, парки. То на что у Украины вечно не было денег. Поменялось не только сама жизнь, но и отношение к крымским татарам. «В 2014 мы получили новый толчок к развитию, потому что была принята Конституция Республики Крым, которая закрепила три государственных языка - это русский, украинский и крымско-татарский. Статус государственного языка позволяет нам изучать этот язык в детских садиках, в школах, в высших учебных заведениях», - с гордостью говорит советник Главы Республики Крым Эрвин Мусаев. И словно в подтверждение этих слов - боксера Глеба Бакши в аэропорту Симферополя встречают девушки сразу в трех национальных костюмах - русском, украинском и крымско-татарском. Бахчисарай - столица крымских татар и Крымского ханства и один из самых колоритных регионов. В буквальном переводе название означает «Дворец в садах». В прошлом учительница географии, а сейчас пенсионерка Зера Хасьянова, угощает нас грушами, выращенными в собственном саду в Бахчисарае и приветствует на крымско-татарском. Родителей Зеры Хасьяновой депортировали в Узбекистан в 44-ом году, в конце войны. Вернуться на родные земли в Крым она вместе с детьми смогла только в 90-х. И только в 2014 указом Владимира Путина татары Крыма были полностью реабилитированы. Да и сам полуостров расцвел за последние семь лет. «Хорошо, конечно. Дороги сделали, все хорошо. Вот у нас здесь детские площадки. Никто никого не обижает, ничего такого нету. Слава Богу», - благодарит женщина. И еще один парадокс украинской политики, на этот раз - квартирный. Хотя многие чиновники позиционируют себя непримиримыми борцами с Россией, это вовсе не мешает им иметь недвижимость в Крыму. В поселке Ливадия под Ялтой, в одном из элитных жилых комплексов, находится квартира президента Украины. И хотя Зеленский заявляет, что у России и Украины нет ничего общего кроме госграницы - он исправно вносит квартплату за свой трехкомнатный пентхаус с видом на море в российском Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов даже в шутку похвалил Зеленского за своевременную квартплату. Президент Украины добросовестно вносит по шесть тысяч рублей каждый месяц - чем исправно пополняет российский бюджет. То ли и правда, надеется, когда-нибудь вернуть Крым, а может рассчитывает пожить в своем ялтинском пентхаусе в случае изгнания из Незалежной. Сами же жители полуострова к «Крымской платформе» тоже отнеслись с юмором. Шутят, что Зеленский пропиарил российский полуостров за деньги украинских налогоплательщиков. И теперь весь мир знает, как похорошел Крым вернувшись домой в Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика