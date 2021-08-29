«Сопутствующий урон»: военкор оценил действия США в Кабуле

Удар американского беспилотника по террористу-смертнику, который готовил теракт в кабульском аэропорту, можно было нанести в более подходящий момент. Об этом «Звезде» заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Дело в том, отмечает он, что организация самой атаки, время и место ее проведения, привели к жертвам среди гражданского населения.

«Удар был нанесен в очень густонаселенном районе и не по дороге, как можно было бы ожидать. Машина смертника находилась во дворе жилого дома и была начинена взрывчаткой. Надо было выждать момент и нанести удар, когда рядом не будет гражданских. У американцев подобные потери называются "сопутствующим уроном" и никогда они с ними не считались. Для них главное - жизни солдат, которым этот смертник гипотетически угрожал», - заявил Коц.

Ранее стало известно о нанесении ракетного удара по окрестностям Кабула. Позже в Сети появилось видео, предположительно, с места атаки. На нем, якобы, опубликованы последствия удара с БПЛА.

«Удар нанесли с воздуха. По предварительным данным, их нельзя проверить, шесть человек погибли. Из них четверо детей. После удара возник пожар, долго туда не могли проехать спасатели. Люди тушили огонь самостоятельно», - добавил военкор.

О готовящемся теракте накануне предупредил глава Белого дома Джо Байден. Сегодня на сайте посольства США в Кабуле было опубликовано экстренное заявление. Дипломаты рекомендовали гражданам США держаться подальше от территории вокруг кабульского аэропорта.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.