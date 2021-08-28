Байден заявил, что ожидает новый теракт в Кабуле в течение суток

В Вашингтоне не исключают вероятность новой атаки на аэропорт Кабула. Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности теракта в ближайшие 24-36 часов.

«Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов», - цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Глава Белого дома напомнил, что США не ограничатся одним ударом по позициям запрещенного в России «Исламского государства»* и продолжат преследовать организаторов нападения, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих.

Накануне американский беспилотник ликвидировал двух высокопоставленных боевиков, которых США считают причастными к теракту в Кабуле.

«Этот удар не был последним. Мы продолжим охоту за всяким, кто был причастен к этой гнусной атаке и заставим их заплатить», - сказал Байден.

В четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошло два взрыва. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 170 человек. За 20-летнюю историю войны в Исламской Республике этот теракт стал самым кровавым.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.