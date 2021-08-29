Пентагон подтвердил, что США нанесли удар в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГ*

Удар в Кабуле был нанесен с американского беспилотника по целям запрещенного в России ИГИЛ*. Угроза, предположительно, ликвидирована. Об этом сообщает телеканал Аl-Jazeera. На опубликованных в Сети кадрах утверждается, что сожженный автомобиль и многочисленные обломки - последствия этого удара.

Ранее в Кабуле к северо-западу от аэропорта прогремел мощный взрыв. По данным телеканала, несколько человек погибли, включая ребенка.

Целью американского беспилотника в афганской столице был террорист-смертник, который готовился атаковать столичный аэропорт. Об этом издание сообщило со ссылкой на представителей запрещенного в России движения «Талибан»*. Накануне президент США Джо Байден сообщил, что Белый дом ожидает теракт в ближайшие сутки.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.