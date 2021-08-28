Быстрота, меткость и выносливость: как проходит подготовка военных полицейских в Сербии к конкурсу АрМИ

В Сербии проходит генеральная репетиция - последний прогон перед выступлением российской команды на конкурсе «Страж порядка». На 12-ти километровой дистанции, которую преодолевают наши военные полицейские - три десятка препятствий.

При выполнении одного из заданий нужно протолкать многотонную бронированную машину два десятка метров. Это очень тяжелое во всех смыслах упражнение. Рельеф сложный, трасса выматывает - тем более, что по условиям конкурса нужно бежать в армейской форме - берцы, брюки, футболка.

На всей дистанции рядом с командой тренер подсказывает, как лучше пройти то или иное препятствие. Ошибаться нельзя - за каждый просчет арбитры начисляют штрафные баллы.

В конкурсе участвуют лучшие военные полицейские страны. Самые меткие, быстрые, сильные и выносливые – их отбирали со всех округов. За несколько дней тренировок они изучили все этапы конкурса «Страж порядка» и теперь готовы выложиться на все сто процентов.