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В Калининградской федерации футбола назвали предварительную причину смерти футболиста Шишмарева

Анна Назайкина
13:21 29.08.2021
Врачи скорой помощи на протяжении часа пытались спасти молодого человека.
В Калининградской федерации футбола назвали предварительную причину смерти футболиста Шишмарева
© Фото: footballsovetsk, ВКонтакте
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В Калининградской областной федерации футбола назвали предварительную причину смерти вратаря Александра Шишмарева во время тренировочного матча. Об этом ТАСС рассказал президент областной Федерации футбола Александр Гвардис.

«Предварительно, со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык, и он задохнулся», — рассказал журналистам президент КОФФ Александр Гвардис.

О смерти игрока «Красной звезды» из города Советска стало известно в субботу, 28 августа. Футболист задохнулся после полученной травмы. Врачи скорой помощи на протяжении часа пытались спасти его. Следует отметить, что спортсмен погиб в день смерти голкипера ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался 20 лет при похожих обстоятельствах.

Александру Шишмареву было 23 года. Он занимался футболом с 12 лет. Молодой человек служил в МЧС, недавно ему присвоили звание сержанта.

В региональной федерации футбола уже выразили соболезнования родным и близким спортсмена, пообещав взять на себя все расходы по организации его похорон. Впоследствии стало известно, что региональное следственное управление начало доследственную проверку после смерти футболиста.

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