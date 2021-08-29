«В легком шоке»: арбитр о тренере погибшего на матче футболиста Шишмарева

Футбольный арбитр, бывший гендиректор ФК «Балтика» Александр Гвардис в беседе со «Звездой» раскрыл подробности разговора с тренером футболиста Александра Шишмарева, который накануне скончался во время тренировочного матча. По словам Гвардиса, у спортсмена не было черепно-мозговой травмы.

«Тренер в легком шоке. Я вчера пытался поговорить с ним. Он говорит: “Столкнулись, врачи выбежали, начали оказывать помощь. Не получилось. Вызвали скорую. Скорая быстро приехала. Целый час бились за его жизнь. Не получилось ничего», - сказал он.

О смерти игрока «Красной звезды» из города Советска стало известно в субботу, 28 августа. Футболист задохнулся после полученной травмы: у него запал язык. Врачи скорой помощи на протяжении часа пытались спасти его. Спортсмен погиб в день смерти голкипера ЦСКА Сергея Перхуна, который скончался 20 лет при похожих обстоятельствах.