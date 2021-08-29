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СК начал проверку после смерти футболиста на матче в Калининграде

Майя Мусиенко
11:07 29.08.2021
Спортсмен, несмотря на усилия врачей, скончался прямо на спортивной арене, не приходя в сознание.
СК начал проверку после смерти футболиста на матче в Калининграде
© Фото: footballsovetsk, ВКонтакте
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Региональное следственное управление СК России по Калининградской области проводит доследственную проверку после 23-летнего смерти футболиста во время тренировочного матча 28 августа. Об сообщила представитель ведомства Наталья Гацко.

«28 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Калининграде во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе «Балтика» погиб вратарь футбольной команды из Советска. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка» – сообщила Гацко.

Ранее СМИ сообщили, что предварительно причиной смерти спортсмена могло стать западание языка после жесткого контакта с соперником на поле, из-за чего футболист задохнулся. Установить точную причину традегии предстоит специалистам судебно-медицинской экспертизы. В рамках доследственной проверки правоохранители выяснят все обстоятельства гибели молодого человека.

Вратарь команды «Красная звезда» из Советска – 23-летний Александр Шишмарев получил травму в ходе столкновения с игроком калининградской «Балтика-М» и потерял сознание. За жизнь футболиста медики боролись несколько часов, однако, спортсмен скончался.

Футбольный арбитр и бывший гендиректор ФК «Балтика» Александр Гвардис в беседе со «Звездой», рассказал, что тренер погибшего, пребывает в шоке. 

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