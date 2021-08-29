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СМИ назвали предварительную причину смерти футболиста во время матча в Калининградской области

Майя Мусиенко
10:36 29.08.2021
Спортсмен получил травму во время и игры, потерял сознание и скончался, не приходя в себя.
СМИ назвали предварительную причину смерти футболиста во время матча в Калининградской области
© Фото: footballsovetsk, ВКонтакте
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Вратарь любительской команды «Красная звезда» умер из-за того, что после столкновения на поле с другим игроком, у него запал язык и перекрыл дыхательные пути. Такую предварительную версию причины гибели спортсмена озвучил президент Калининградской областной федерации футбола Александр Гвардис, передает Telegram-канал LIFE SHOT.    

23-летний Александр Шишмарев – вратарь любительского клуба «Красная звезда» из Советска был травмирован в игре с калининградской «Балтикой-М», после чего потерял сознание. Медики изо всех сил старались привести спортсмена в чувства, но результата не последовало, футболист скончался.

Предварительной причиной руководство лиги называет удушение из-за запавшего языка после жесткого контакта с соперником.

В региональной федерации футбола уже выразили соболезнования родным и близким Александра Шишмарева, пообещав взять на себя все расходы по организации его похорон.

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