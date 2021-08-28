Покоряя вершины: как российские альпинисты вырвались в лидеры этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

Новый день Армейских международных игр приносит новые победы сборной РФ. Российская команда вырвалась в лидеры в одном из самых сложных конкурсов - «Эльбрусское кольцо». Настоящее испытание на выносливость пришлось пройти участникам среди горных рек и опасных обрывов.

Сильнейшие команды военных альпинистов сразились во втором этапе «Эльбрусского кольца». Красивые пейзажи в череде многочисленных задач просто незаметны для участников конкурса.

Впереди - шесть суток и шесть ледников, семь перевалов, два ледовых плато, пять горных рек. Взвод русского десанта – команда РФ - справился с параллельной переправой через грозный Баксан лучше всех. 6 минут 48 секунд, по 34 секунды на человека. И это без учета переброски гроздей массивных рюкзаков по 70-100 килограммов.

На навесной переправе в ущелье Терскол протекает одноименная река. На некоторых участках скорость потока достигает 10 метров в секунду. Но еще больше поражает время, за которое военные альпинисты пролетели над бурным горным потоком.

Любая ошибка может стоить в лучшем случае травмы, любое промедление – скинуть в низ таблицы соревнований. Команда ВДВ России вырывает победу у Узбекистана с 20-секундным отрывом. Гости из Средней Азии заняли второе место, обойдя Индию.

Второй день второго этапа конкурса приносит первые потери. Скальная преграда оказывается не по зубам сборной Абхазии. Дальше будет только сложнее. Понимая это, командиры снимают команду с маршрута. Остальные карабкаются на стометровую вертикаль. Небольшая передышка и бойцы горных подразделений скрываются за склонами от наших камер. В течение нескольких следующих дней им предстоит совершить 100-километровый марш-бросок вокруг высочайшей точки Европы.