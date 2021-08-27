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Определена лидирующая команда по итогам первого этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

Анна Касаткина
05:00 27.08.2021
В соревнованиях участвуют более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команда России лидирует после пяти специальных задач первого этапа конкурса АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо». По итогам первого этапа в общем зачете российские военнослужащие набрали 4600 баллов.

Второе место занимает команда Казахстана с результатом 3547 баллов, на третьем – Узбекистан (3196 баллов). Команда Китая с результатом 2801 балл занимает четвертое место.

На первом этапе соревнований военнослужащие показали навыки в индивидуальном лазанье на искусственном рельефе, ориентировании в горной местности,  а также покорили скалодром в связках, прошли горную полосу препятствий и выполнили стрельбу в составе группы. Все задачи выполнялись со штатным оружием и в полной экипировке весом порядка 30 кг.

В международных соревнованиях среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из России (взвод альпинистов Воздушно-десантных войск), Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

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