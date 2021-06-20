Врач назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе

Диетолог Павел Исанбаев рассказал, почему очень вредно сочетать кофе со сладостями.

«Кофе содержит антинутриенты - вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи. Тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи», - объяснил Павел Исанбаев.

По его словам, кофе часто пьют с чем-то сладким. Но сладкое и кофе не сочетаются, как подчеркнул врач. Дело в том, что напиток временно повышает уровень глюкозы в крови, пишет РИА Новости.

Обычно это приводит к тому, что организм должен потратить глюкозу. И человек ощущает прилив сил, бодрости. Далее действие кофеина заканчивается.

«Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость», - объяснил врач.

Ранее австралийские ученые заявили, что употребление кофе в большом количестве увеличивает содержание липидов в крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. По их данным, опасным для сердца является включение в рацион шести и более чашек в день.