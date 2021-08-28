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США нанесли удар по Афганистану и уничтожили боевика ИГ* после теракта в Кабуле

Иван Линдеманн
05:14 28.08.2021
Потерь среди гражданских нет, отметили в Центральном командовании американских вооруженных сил.
США нанесли удар по Афганистану и уничтожили боевика ИГ* после теракта в Кабуле
© Фото: US Joint Staff globallookpress
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Военные США нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил.

«Беспилотный воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. По предварительным данным, цель уничтожена. Потерь среди гражданских нет», - сказано в сообщении.

Отмечается, что при помощи беспилотника был ликвидирован боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Этот авиаудар стал ответом на теракт неподалеку от аэропорта Кабула, который был совершен 26 августа. В результате атаки в том числе погибли 13 военнослужащих США. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*.

Ранее в Госдепе рассказали, что США передадут полное управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа, когда произойдет выход американских войск.

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ

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