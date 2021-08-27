В Госдепе рассказали, когда передадут аэропорт Кабула Афганистану

США передадут полное управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа, когда произойдет выход американских войск. Об этом заявил представитель государственного департамента США Нед Прайс.

«После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать», - цитирует РИА Новости слова Прайса.

Представитель Госдепа не смог дать конкретного ответа на вопрос о сохранении дипломатического присутствия Штатов в республике после вывода войск. Решение еще не принято, в данный момент идет обсуждение вопроса с международными партнерами, сказал Прайс.

В четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошло два взрыва. По последним данным, погибли около двухсот человек, в их числе 13 военнослужащих США. Президент Джо Байден поручил готовить военный ответ. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.