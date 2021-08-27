Траур и политическая смута: как теракт в Кабуле пошатнул кресло президента под Байденом

Ситуация в Афганистане стала главной темой сегодняшнего совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Оно прошло в режиме онлайн. Глава государства предложил обсудить весь комплекс вопросов по обстановке в стране, в том числе работу на дипломатическом, военном и гуманитарном направлениях.

Тем временем число жертв терактов в Кабуле возросло до 170, среди них - 13 американских военных. Еще почти 200 человек ранены, в их числе 18 морских пехотинцев США. Кстати, для Соединенных Штатов эти потери стали самыми крупными в Афганистане с 2011 года.

Спустя сутки после взрывов воздушная гавань вновь находится в неприступном кольце желающих уехать из Афганистана. Как говорят сами афганцы, перспектива остаться в стране их пугает намного больше, чем возможный новый теракт.

Взрывов вблизи аэропорта было два: вначале взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, а потом, рядом с расположенным поблизости отелем, где к эвакуации из Афганистана готовились граждане Великобритании и США, на воздух взлетел, предположительно, начиненный тротилом автомобиль.

Сразу же после взрывов боевики запрещенного в России движения Талибан* открыли стрельбу. На размещенных в Сети кадрах видно, как толпа бросается от террористов врассыпную. Позже поступали сообщения и о других терактах, но оказалось, что за них приняли контролируемые взрывы, которые производили уже сами американцы.

«Все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны. Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если раньше вывод американских войск из Афганистана сравнивали с уходом из Вьетнама, то теперь напрашивается уже другая аналогия - с ливийским Бенгази, где в 2012 года был убит посол США. Сейчас атмосфера над Вашингтоном в прямом смысле накалена.

Когда президент Джо Байден с получасовым опозданием вышел к журналистам, его в лоб спросили, готов ли он взять ответственность за гибель американских солдат. На это он ответил положительно. Но напомнил, что решение о выводе войск принимал его предшественник. Не найдя поддержки, Байден в прямом смысле сложил руки и опустил голову. Несмотря на теракты, президент США обещает и впредь продолжать эвакуацию, и во что бы то ни стало покарать виновных.

«Тем, кто совершил эту атаку, а также тем, кто желает вреда Америке, знайте это. Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить. Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми доступными мне мерами. Нас не остановят террористы, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию. Я также приказал командованию разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам, руководству и объектам организации ИГИЛ*. А что касается поиска лидеров ИГИЛ*: у нас есть основания полагать, что мы знаем, кто они. Но это не точно. Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», - прокомментировал Байден.

Ответственность за теракты в Кабуле на себя уже взяло запрещенное в России «ИГИЛ в Хорасане»*. Так называется афганская ячейка этой террористической организации. Кстати, ее главу - Абу Омара Хурасани - талибы казнили едва захватив страну.

«Они убили некоторых лидеров ИГИЛ*, но со всеми покончить не могут. ИГИЛ* популярно среди определенных слоев в Афганистане. Они борются с ними не ради борьбы с терроризмом, а ради борьбы за финансовые потоки и пути контрабанды», - считает востоковед Елена Супонина.

Теракты в Кабуле - на первых полосах крупнейших мировых изданий. Британский таблоид Sun называет Афганистан филиалом ада на земле, а Daily Mail не щадит союзников, прямо обвиняя США в капитуляции.

Атаки в Афганистане вновь дали повод для критики правящей верхушки США. Американские конгрессмены и сенаторы, причем и республиканцы, и демократы, обвиняют Байдена в некомпетентности. Уже звучат требования об отставке и президента и руководства Пентагона.

По всей стране приспущены государственные флаги. В Америке объявлен пятидневный траур.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России

* ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России

* «ИГИЛ в Хорасане» - террористическая организация, запрещенная в России