СМИ: Байден разрешил ВС США наносить удары по ИГ* без одобрения Белого дома

Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане наносить удары по позициям запрещенной в России группировки ИГИЛ* без одобрения Белого дома. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник близкий к главе государства.

«Если мы найдем новые цели ИГ*, то мы их атакуем», - сообщил газете один из них.

Ранее стало известно о ликвидации в Афганистане двоих главарей террористической группировки «Исламское государство»*, еще один был ранен. Об этом 28 августа сообщил сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор во время брифинга в Пентагоне.

Исламское государство* - запрещенная в России террористическая организация.