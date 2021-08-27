СМИ: в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли около 200 афганцев

Почти 200 афганцев погибли в результате террористической атаки, произошедшей в четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на афганских медиков.

«По словам высокопоставленного представителя в системе здравоохранения, число погибших среди афганцев выросло почти до 200 человек. Одна из больниц, больница Вазир Акбар Хан в центре Кабула, сообщила, что в нее были доставлены тела 145 убитых. Это был один из самых смертоносных терактов за 20-летнюю войну в Афганистане», - сообщает издание.

В четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошло два взрыва. Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 170 человек. По данным Пентагона, в числе погибших есть военнослужащие США. Россияне во время инцидента не пострадали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России