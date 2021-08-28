В стране и мире Во Франции объявили о завершении эвакуации граждан из Афганистана Иван Линдеманн Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около трех тысяч человек. © Фото: Stringer XinHua Globallookpress Читайте нас на: Франция завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Об этом объявил министр обороны страны Флоранс Парли. «Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около трех тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция», - написал он на своей странице в Twitter. Ранее представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон передаст полное управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа, когда произойдет выход американских войск. В четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошло два взрыва. По последним данным, погибли около двухсот человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*. * ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика