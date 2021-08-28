Во Франции объявили о завершении эвакуации граждан из Афганистана
Франция завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Об этом объявил министр обороны страны Флоранс Парли.
«Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около трех тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция», - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон передаст полное управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа, когда произойдет выход американских войск.
В четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошло два взрыва. По последним данным, погибли около двухсот человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ*.
* ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России