Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Бессилие натовской армады»: политолог назвал предпосылки взрывов в Кабуле

Анна Назайкина
08:47 27.08.2021
Ранее в СМИ сообщалось, что при взрывах в афганской столице погибло несколько десятков человек, включая американских военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MalikAliiRaza, Twitter
Читайте нас на:

Политолог, специалист по Афганистану Василий Кравцов в беседе со «Звездой», комментируя прогремевшие в Кабуле и его окрестностях взрывы, предположил, какие действия будут предприняты в США, а также назвал предпосылки произошедшего.

«Это не самая крупная террористическая атака, которая была в Кабуле на протяжении последних десятилетий. В Кабуле были комплексные террористические атаки с огромными жертвами. Здесь обычный теракт, даже два теракта. Какие цели преследуются терактами - очевидно. Подогнать контингент НАТО, побыстрее эвакуироваться, побыстрее освобождать кабульский аэропорт», - сказал он.

По словам политолога, предотвратить террористические атаки в Кабуле не удалось, в частности, из-за неэффективной работы разведывательных служб.

«Разведка была поставлена никудышная. Находящийся в Кабуле контингент НАТО опирается исключительно на технические средства разведки. Но всегда по азам основы разведки технические средства являются вспомогательными. Такой живой оперативной разведывательной работы не ведется, вот мы и имеем тот самый результат», - заявил специалист.

Также Кравцов предположил, какие действия примут в Пентагоне в ответ на террористическую атаку, в результате которой, в частности, пострадали американские военные.

«Ответ может быть самый разнообразный. Но отвечать некуда - куда отвечать? Признал “Исламское государство”*, а где это ИГ*? Они же не знают этого, понимаете? Куда бомбить, куда стрелять? Можно предпринять любые меры, но это не решение проблемы ни плане американского военного присутствия, ни в плане эвакуации», - считает он.

По словам эксперта, в данный момент страны Запада «перепуганы», ряд государств отменяет эвакуацию. Терроризм всегда рассчитан на страх, на запугивание, отметил политолог.

«Для натовского контингента всегда в Афганистане присутствовала проблема пандемического страха. Они буду не о каких-то ответных мерах думать, сейчас они буду искать пути максимально быстрого отхода из Кабула», - предположил Кравцов.

Кроме того, политолог считает, что произошедшие накануне в афганской столице события свидетельствуют о «бессилии натовской армады».

Напомним, что в четверг, 26 августа, в афганской столице и ее окрестностях прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, в результате происшествий погибло несколько десятков человек, включая американских военнослужащих. Впоследствии в Министерстве здравоохранения страны заявили, что при взрывах пострадало 1338 человек, жертвами стали 60.

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции подчеркнул, что виновные в атаке понесут наказание за произошедшее. По его словам, он уже отдал приказ ВС планировать удары по позициям запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, которое взяло на себя ответственность за теракты в Кабуле.

Напомним, что обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт, удерживаемый американскими военными.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:47 В стране и мире
Видео
«Бессилие натовской армады»: политолог назвал предпосылки взрывов в Кабуле
07:23 В стране и мире
СМИ: более тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле
07:02 В стране и мире
Четверо военных погибли при ликвидации последствий взрывов в Казахстане
06:30 ОПК
Видео
Мощь в белых тонах: что показали на экспозиции «Арктика» на форуме «Армия-2021»
04:16 Армия
Видео
Российские миротворцы обеспечивают безопасность возведения водохранилища в Карабахе
Популярное
Видео
Динамический показ военной техники. День 3
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 2. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 2. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды
Видео
Танковый биатлон. День 4. Индивидуальные гонки
Видео
«Стоит хруст листьев»: жители Новороссийска показали кадры нашествия гусениц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.