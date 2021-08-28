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Ученые назвали количество чашек кофе в день для предотвращения инфаркта

Ян Брацкий
16:27 28.08.2021
Риск смерти от инфаркта составляет менее 21 процента, если выпивать по три чашки кофе в день.
Ученые назвали количество чашек кофе в день для предотвращения инфаркта
© Фото: 13758299, Pixabay
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Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития различных заболеваний сердца. Об этом говорится в научном исследовании профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейса в Венгрии Юдита Симона. Он выяснил, что если выпивать по три чашки бодрящего напитка в день, то риск смерти от инфаркта составит менее 21 процента.

В эксперименте Симона приняли участие 468 тысяч человек без признаков заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает портал Medical News.

Испытуемых разделили на три группы. В них были те, кто не пьет кофе вообще, те, кто пьет по три чашки в день и те, кто пьет кофе гораздо чаще. Анализы добровольцев изучались в течение последних 15 лет. Оптимистические показатели представителей второй группы перепроверили при помощи МРТ и подтвердили теорию профессора.

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