Ученые назвали количество чашек кофе в день для предотвращения инфаркта

Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития различных заболеваний сердца. Об этом говорится в научном исследовании профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейса в Венгрии Юдита Симона. Он выяснил, что если выпивать по три чашки бодрящего напитка в день, то риск смерти от инфаркта составит менее 21 процента.

В эксперименте Симона приняли участие 468 тысяч человек без признаков заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает портал Medical News.

Испытуемых разделили на три группы. В них были те, кто не пьет кофе вообще, те, кто пьет по три чашки в день и те, кто пьет кофе гораздо чаще. Анализы добровольцев изучались в течение последних 15 лет. Оптимистические показатели представителей второй группы перепроверили при помощи МРТ и подтвердили теорию профессора.