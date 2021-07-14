Врач назвал «бодрящую» альтернативу кофе

Тонизировать организм можно различными способами, в том числе определенным напитком. Многие россияне в этом качестве используют кофе, однако это не единственный способ получить бодрость.

По мнению врача и специалиста по снижению веса Павла Исинбаева, такой альтернативой может выступить какао. Он содержит мягкий стимулятор.

«В нем содержится вещество теобромин — это стимулятор, как и кофеин, однако его эффект гораздо мягче: он не оказывает влияния на центральную нервную систему, не вызывает тревожности, повышает концентрацию», - цитирует эксперта РИА Новости.

Кроме того, теобромин действует дольше, чем привычный многим кофеин – около семи часов. Однако врач напомнил, что речь идет о натуральном, а не о растворимом напитке.